Tata Consultancy Services
  • Plate
  • Konsultant za Upravljanje

  • Sve Konsultant za Upravljanje plate

  • Greater Bengaluru

Tata Consultancy Services Konsultant za Upravljanje Plate u Greater Bengaluru

Konsultant za Upravljanje kompenzacija in Greater Bengaluru u Tata Consultancy Services iznosi ₹2.39M po year za C3A. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹1.56M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
Assistant Consultant
₹2.39M
₹2.25M
₹0
₹142K
C3B
Associate Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 2 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Konsultant za Upravljanje poziciju u Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru iznosi ₹3,943,752 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Consultancy Services za Konsultant za Upravljanje poziciju in Greater Bengaluru je ₹1,561,791.

