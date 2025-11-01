Tata Consultancy Services IT Tehnolog Plate

IT Tehnolog kompenzacija u Tata Consultancy Services kreće se od ₹394K po year za C1Y do ₹998K po year za C3A. Medijana year kompenzacionog paketa iznosi ₹516K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus C1Y ₹394K ₹394K ₹0 ₹0 C1 ₹476K ₹476K ₹0 ₹0 C2 ₹1M ₹888K ₹0 ₹112K C3A ₹998K ₹998K ₹0 ₹0 Prikaži 4 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Tata Consultancy Services ?

