Prosečna Menadžer Nauke o Podacima ukupna kompenzacija in India u Tata Consultancy Services kreće se od ₹4.08M do ₹5.56M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija ₹4.36M - ₹5.27M India Uobičajeni opseg Mogući opseg ₹4.08M ₹4.36M ₹5.27M ₹5.56M Uobičajeni opseg Mogući opseg

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Tata Consultancy Services ?

