Direktorijum kompanija
Tata Consultancy Services
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Nauke o Podacima

  • Sve Menadžer Nauke o Podacima plate

Tata Consultancy Services Menadžer Nauke o Podacima Plate

Prosečna Menadžer Nauke o Podacima ukupna kompenzacija in India u Tata Consultancy Services kreće se od ₹4.08M do ₹5.56M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₹4.36M - ₹5.27M
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₹4.08M₹4.36M₹5.27M₹5.56M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Menadžer Nauke o Podacima prijavas u Tata Consultancy Services da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Nauke o Podacima ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Nauke o Podacima poziciju u Tata Consultancy Services in India iznosi ₹5,561,524 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Consultancy Services za Menadžer Nauke o Podacima poziciju in India je ₹4,075,255.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Tata Consultancy Services

Srodne kompanije

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi