Analitičar Podataka kompenzacija in United States u Tata Consultancy Services kreće se od $78.7K po year za C1 do $108K po year za C3A. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $86K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$78.7K
$77.3K
$0
$1.3K
C2
$79.3K
$79.3K
$0
$0
C3A
$108K
$108K
$0
$0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)