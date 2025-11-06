Direktorijum kompanija
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Analitičar Podataka Plate u Greater Hyderabad Area

Medijana Analitičar Podataka kompenzacionog paketa in Greater Hyderabad Area u Tata Consultancy Services iznosi ₹1.56M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
Tata Consultancy Services
Data Analyst
Hyderabad, TS, India
Ukupno godišnje
₹1.56M
Nivo
C2
Osnovna plata
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
7 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Tata Consultancy Services?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Tata Consultancy Services in Greater Hyderabad Area iznosi ₹2,306,375 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Consultancy Services za Analitičar Podataka poziciju in Greater Hyderabad Area je ₹653,431.

Drugi resursi