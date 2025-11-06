Poslovni Analitičar kompenzacija in Canada u Tata Consultancy Services kreće se od CA$91.9K po year za C2 do CA$114K po year za C3B. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$96.3K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$91.9K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)