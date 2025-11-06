Tata Consultancy Services Poslovni Analitičar Plate u Canada

Poslovni Analitičar kompenzacija in Canada u Tata Consultancy Services kreće se od CA$91.9K po year za C2 do CA$114K po year za C3B. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$96.3K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus C1 Assistant Analyst CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C2 Analyst CA$91.9K CA$89.4K CA$0 CA$2.5K C3A Assistant Consultant CA$102K CA$101K CA$0 CA$1.7K C3B Associate Consultant CA$114K CA$114K CA$0 CA$0 Prikaži 2 Više nivoa

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

