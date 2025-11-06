Direktorijum kompanija
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
  • Plate
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plate

  • Canada

Tata Consultancy Services Poslovni Analitičar Plate u Canada

Poslovni Analitičar kompenzacija in Canada u Tata Consultancy Services kreće se od CA$91.9K po year za C2 do CA$114K po year za C3B. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$96.3K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
C1
Assistant Analyst
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
Analyst
CA$91.9K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
Assistant Consultant
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
Associate Consultant
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u Tata Consultancy Services in Canada iznosi CA$148,127 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Consultancy Services za Poslovni Analitičar poziciju in Canada je CA$100,981.

