Prosečna Poslovne Operacije ukupna kompenzacija u Tata Consultancy Services kreće se od SGD 94.6K do SGD 134K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovne Operacije poziciju u Tata Consultancy Services iznosi SGD 134,344 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Consultancy Services za Poslovne Operacije poziciju je SGD 94,625.

