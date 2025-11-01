Direktorijum kompanija
Tata Consultancy Services
  • Plate
  • Aktuar

  • Sve Aktuar plate

Tata Consultancy Services Aktuar Plate

Prosečna Aktuar ukupna kompenzacija in Ireland u Tata Consultancy Services kreće se od €33.6K do €46.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€36K - €42.4K
Ireland
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Aktuar poziciju u Tata Consultancy Services in Ireland iznosi €46,748 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Consultancy Services za Aktuar poziciju in Ireland je €33,562.

