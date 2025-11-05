Direktorijum kompanija
Tango Softverski Inženjer Plate u Warsaw Metropolitan Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Warsaw Metropolitan Area u Tango iznosi PLN 346K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tango. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Ukupno godišnje
PLN 346K
Nivo
Senior
Osnovna plata
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Pogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tango, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Tango in Warsaw Metropolitan Area iznosi PLN 463,932 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tango za Softverski Inženjer poziciju in Warsaw Metropolitan Area je PLN 313,940.

