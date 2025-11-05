Direktorijum kompanija
Tango
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Greater Toronto Area

Tango Softverski Inženjer Plate u Greater Toronto Area

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tango. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Potrebno nam je samo 4 još Softverski Inženjer prijavas u Tango da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tango, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Tango in Greater Toronto Area iznosi CA$233,218 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tango za Softverski Inženjer poziciju in Greater Toronto Area je CA$233,218.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Tango

Srodne kompanije

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi