Direktorijum kompanija
Tango
Tango Plate

Plate Tango kreću se od $42,210 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $92,852 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Tango. Poslednja izmena: 10/12/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $86.4K
Дата Аналитичар
$66.1K
Дата Сајентист
$51.7K

Маркетинг Операције
$90.1K
Продукт Дизајнер
$42.2K
Продукт Менаџер
$92.9K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tango, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

