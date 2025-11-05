Direktorijum kompanija
Medijana Naučnik Podataka kompenzacionog paketa in Greater Houston Area u Sysco iznosi $120K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sysco. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
Koji su karijerni nivoi u Sysco?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Sysco in Greater Houston Area iznosi $150,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sysco za Naučnik Podataka poziciju in Greater Houston Area je $121,000.

