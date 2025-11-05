Direktorijum kompanija
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Montreal u Syntax iznosi CA$80.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Syntax. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Syntax
Site Reliability Engineer
Montreal, QC, Canada
Ukupno godišnje
CA$80.3K
Nivo
3
Osnovna plata
CA$80.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
3 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Syntax in Greater Montreal iznosi CA$199,057 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Syntax za Softverski Inženjer poziciju in Greater Montreal je CA$116,670.

