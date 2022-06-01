Symphony Technology Group Plate

Direktorijum kompanija
Plate Symphony Technology Group kreću se od $39,513 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $54,879 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Symphony Technology Group. Poslednja izmena: 11/30/2025

Softverski Inženjer
Median $39.5K
Menadžer Proizvoda
$54.9K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Symphony Technology Group je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $54,879. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Symphony Technology Group je $47,196.

