Syfe Плате

Распон плата Syfe је од $35,914 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $79,744 за Dizajner proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Syfe. Последње ажурирање: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $35.9K
Dizajner proizvoda
$79.7K
Menadžer projekta
$52.9K

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Syfe је Dizajner proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $79,744. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Syfe је $52,925.

