Каталог Компанија
Sycamore Partners
Радите овде? Затражите своју компанију

Sycamore Partners Плате

Распон плата Sycamore Partners је од $30,576 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $145,725 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Sycamore Partners. Последње ажурирање: 8/20/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Poslovne operacije
$55.9K
Poslovni analitičar
$105K
Korisnička podrška
$30.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analitičar podataka
$111K
Softverski inženjer
$146K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

The highest paying role reported at Sycamore Partners is Softverski inženjer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $145,725. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sycamore Partners is $104,860.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Sycamore Partners

Повезане компаније

  • Tesla
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Databricks
  • SoFi
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси