Direktorijum kompanija
Swvl
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Swvl Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Egypt u Swvl iznosi EGP 944K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swvl. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Ukupno godišnje
EGP 944K
Nivo
L4
Osnovna plata
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Swvl?

EGP 7.87M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Swvl in Egypt iznosi EGP 1,203,451 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Swvl za Софтверски Инжењер poziciju in Egypt je EGP 944,237.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Swvl

Srodne kompanije

  • Illumina
  • Alkami
  • CSX
  • CME Group
  • Union Pacific
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi