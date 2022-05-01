Каталог Компанија
Swvl
Swvl Плате

Распон плата Swvl је од $6,139 у годишњој укупној компензацији за Računovođa на доњем крају до $138,153 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Swvl. Последње ажурирање: 8/20/2025

$160K

Računovođa
$6.1K
Menadžer proizvoda
$108K
Menadžer projekta
$12.1K

Softverski inženjer
$19.3K
Menadžer softverskog inženjerstva
$138K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Swvl је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $138,153. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Swvl је $19,296.

