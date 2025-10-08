DevOps inženjer kompenzacija in Switzerland u Swisscom kreće se od CHF 124K po year za Software Engineer do CHF 155K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Switzerland iznosi CHF 138K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swisscom. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
