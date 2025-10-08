DevOps inženjer kompenzacija in Netherlands u Swisscom kreće se od €56.5K po year za Software Engineer do €79.8K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Netherlands iznosi €63.8K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swisscom. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
