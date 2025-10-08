Direktorijum kompanija
Swisscom
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • DevOps inženjer

  • Netherlands

Swisscom DevOps inženjer Plate u Netherlands

DevOps inženjer kompenzacija in Netherlands u Swisscom kreće se od €56.5K po year za Software Engineer do €79.8K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Netherlands iznosi €63.8K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swisscom. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za DevOps inženjer poziciju u Swisscom in Netherlands iznosi €89,577 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Swisscom za DevOps inženjer poziciju in Netherlands je €58,929.

Drugi resursi