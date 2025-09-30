Direktorijum kompanija
Swiss Re
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Cybersecurity Analyst

  • Sve Cybersecurity Analyst plate

Swiss Re Cybersecurity Analyst Plate

Medijana Cybersecurity Analyst kompenzacionog paketa u Swiss Re iznosi CHF 147K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swiss Re. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Ukupno godišnje
CHF 147K
Nivo
L3
Osnovna plata
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 14.3K
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Swiss Re?

CHF 134K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Cybersecurity Analyst ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Swiss Re sits at a yearly total compensation of CHF 176,288. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role is CHF 149,108.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Swiss Re

Srodne kompanije

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi