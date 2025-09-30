Direktorijum kompanija
Swiss Re
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

Swiss Re Продукт Менаџер Plate

Medijana Продукт Менаџер kompenzacionog paketa in Switzerland u Swiss Re iznosi CHF 160K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swiss Re. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Ukupno godišnje
CHF 160K
Nivo
Senior Product Manager
Osnovna plata
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 18.2K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Swiss Re?

CHF 134K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plate za praksu

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Менаџер poziciju u Swiss Re in Switzerland iznosi CHF 361,157 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Swiss Re za Продукт Менаџер poziciju in Switzerland je CHF 159,539.

Drugi resursi