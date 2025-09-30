Direktorijum kompanija
Medijana Инвестмент Банкер kompenzacionog paketa in United States u Swiss Re iznosi $230K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swiss Re. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Swiss Re
Investment Banker
New York, NY
Ukupno godišnje
$230K
Nivo
-
Osnovna plata
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$75K
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Swiss Re?

$160K

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Инвестмент Банкер poziciju u Swiss Re in United States iznosi $750,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Swiss Re za Инвестмент Банкер poziciju in United States je $220,000.

