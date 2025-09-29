Direktorijum kompanija
Swimlane
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Swimlane Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in India u Swimlane iznosi ₹1.26M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swimlane. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025

Medijanski paket
company icon
Swimlane
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Ukupno godišnje
₹1.26M
Nivo
L3
Osnovna plata
₹1.26M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
0-1 Godine
Koji su karijerni nivoi u Swimlane?

₹13.94M

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Swimlane in India sits at a yearly total compensation of ₹1,643,687. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swimlane for the Софтверски Инжењер role in India is ₹1,255,151.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Swimlane

