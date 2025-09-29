Direktorijum kompanija
  Plate
  • Продаја

  • Sve Продаја plate

Swiggy Продаја Plate

Prosečna Продаја ukupna kompenzacija in India u Swiggy kreće se od ₹691K do ₹942K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swiggy. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₹739K - ₹894K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₹691K₹739K₹894K₹942K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

₹13.94M

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Swiggy, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

