  • Plate
  • Програм Менаџер

  • Sve Програм Менаџер plate

Swiggy Програм Менаџер Plate

Medijana Програм Менаџер kompenzacionog paketa in India u Swiggy iznosi ₹3.02M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swiggy. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025

Medijanski paket
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹3.02M
Nivo
L7
Osnovna plata
₹2.7M
Stock (/yr)
₹314K
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Swiggy?

₹13.94M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Swiggy, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Програм Менаџер poziciju u Swiggy in India iznosi ₹9,342,937 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Swiggy za Програм Менаџер poziciju in India je ₹3,112,433.

Drugi resursi