Продукт Дизајн Менаџер kompenzacija in India u Swiggy iznosi ₹7.26M po year za L9. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swiggy. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₹5.72M - ₹6.79M
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

₹13.94M

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Дизајн Менаџер poziciju u Swiggy in India iznosi ₹7,257,263 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Swiggy za Продукт Дизајн Менаџер poziciju in India je ₹5,284,547.

