Дата Сајентист kompenzacija in India u Swiggy kreće se od ₹1.94M po year do ₹9.53M. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹3.44M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swiggy. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹3.75M
₹3.45M
₹295K
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Swiggy, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
