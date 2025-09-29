Direktorijum kompanija
Prosečna Чиф оф Стаф ukupna kompenzacija in India u Swiggy kreće se od ₹8.54M do ₹11.65M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swiggy. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₹9.14M - ₹11.05M
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₹8.54M₹9.14M₹11.05M₹11.65M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

₹13.94M

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Swiggy, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Чиф оф Стаф poziciju u Swiggy in India iznosi ₹11,648,924 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Swiggy za Чиф оф Стаф poziciju in India je ₹8,535,849.

Drugi resursi