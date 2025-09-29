Direktorijum kompanija
Swiggy
  • Plate
  • Бизнис Аналитичар

  • Sve Бизнис Аналитичар plate

Swiggy Бизнис Аналитичар Plate

Бизнис Аналитичар kompenzacija in India u Swiggy kreće se od ₹1.42M po year za L6 do ₹6.17M po year za L9. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹1.67M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Swiggy. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L6
Business Analyst I
₹1.42M
₹1.37M
₹25.3K
₹24.4K
L7
Business Analyst II
₹2.81M
₹2.26M
₹512K
₹43.6K
L8
Business Analyst III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Business Analyst IV
₹6.17M
₹4.31M
₹1.86M
₹0
₹13.94M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Swiggy, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

