StreamNative Plate

Plate StreamNative kreću se od $70,350 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг na nižem nivou do $452,250 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u StreamNative. Poslednja izmena: 10/26/2025

Продукт Менаџер
Median $200K
Маркетинг
$70.4K
Продаја
$452K

Софтверски Инжењер
$226K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u StreamNative je Продаја at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $452,250. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u StreamNative je $212,827.

Drugi resursi