Stratasys
Stratasys Плате

Распон плата Stratasys је од $54,270 у годишњој укупној компензацији за Mašinski inženjer на доњем крају до $224,661 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Stratasys. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $81.5K
Analitičar podataka
$64.7K
Mašinski inženjer
$54.3K

Dizajner proizvoda
$132K
Menadžer proizvoda
$225K
Tehnički menadžer programa
$201K
Често постављана питања

