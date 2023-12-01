Каталог Компанија
Strapi
Радите овде? Затражите своју компанију

Strapi Плате

Распон плата Strapi је од $47,923 у годишњој укупној компензацији за Menadžer proizvoda на доњем крају до $80,685 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Strapi. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Menadžer proizvoda
$47.9K
Softverski inženjer
$80.7K
Menadžer softverskog inženjerstva
$63.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Strapi là Softverski inženjer at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $80,685. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Strapi là $63,700.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Strapi

Повезане компаније

  • Roblox
  • Apple
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Intuit
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси