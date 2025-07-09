Storyblok Plate

Plate Storyblok kreću se od $35,539 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $149,250 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Storyblok . Poslednja izmena: 10/26/2025