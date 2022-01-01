Direktorijum kompanija
Storyblocks
Storyblocks Plate

Plate Storyblocks kreću se od $145,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $216,791 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Storyblocks. Poslednja izmena: 10/15/2025

Софтверски Инжењер
Median $145K
Дата Сајенс Менаџер
$215K
Дата Сајентист
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Продукт Дизајнер
$161K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Storyblocks je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $216,791. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Storyblocks je $187,882.

