STORD Plate

Plate STORD kreću se od $134,325 ukupne kompenzacije godišnje za Технички Програм Менаџер na nižem nivou do $271,350 za Чиф оф Стаф na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u STORD . Poslednja izmena: 10/26/2025