STORD Plate

Plate STORD kreću se od $134,325 ukupne kompenzacije godišnje za Технички Програм Менаџер na nižem nivou do $271,350 za Чиф оф Стаф na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u STORD. Poslednja izmena: 10/26/2025

Софтверски Инжењер
Median $167K

Full-Stack softverski inženjer

Чиф оф Стаф
$271K
Дата Сајентист
$164K

Продукт Менаџер
$202K
Технички Програм Менаџер
$134K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji STORD, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u STORD je Чиф оф Стаф at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $271,350. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u STORD je $167,000.

