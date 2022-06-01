Direktorijum kompanija
StoneX Group Plate

Plate StoneX Group kreću se od $29,711 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $208,950 za Маркетинг Операције na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u StoneX Group. Poslednja izmena: 10/26/2025

Софтверски Инжењер
Median $142K

Full-Stack softverski inženjer

Рачуновођа
$52.3K
Бизнис Аналитичар
$41.6K

Дата Сајентист
$29.7K
Маркетинг Операције
$209K
Продукт Дизајнер
$58.3K
Продукт Менаџер
$206K
Продаја
$139K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$196K
Солушн Архитекта
$119K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u StoneX Group je Маркетинг Операције at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $208,950. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u StoneX Group je $128,972.

