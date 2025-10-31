Menadžer Proizvoda kompenzacija in United States u StockX iznosi $280K po year za Senior Product Manager. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $165K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete StockX. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$280K
$175K
$100K
$5K
Product Manager Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji StockX, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)