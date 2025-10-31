Direktorijum kompanija
StockX
StockX Marketing Plate

Prosečna Marketing ukupna kompenzacija in United States u StockX kreće se od $86.1K do $125K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete StockX. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$97.7K - $113K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$86.1K$97.7K$113K$125K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji StockX, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Marketing poziciju u StockX in United States iznosi $124,950 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u StockX za Marketing poziciju in United States je $86,100.

