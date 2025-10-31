Direktorijum kompanija
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in France u Stockly iznosi €55.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Stockly. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Medijanski paket
company icon
Stockly
Software Engineer
Paris, IL, France
Ukupno godišnje
€55.4K
Nivo
hidden
Osnovna plata
€55.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
0-1 Godine
Koji su karijerni nivoi u Stockly?
Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Stockly in France iznosi €66,482 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Stockly za Softverski Inženjer poziciju in France je €55,350.

