Stockbit Plate

Plate Stockbit kreću se od $12,882 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $25,835 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Stockbit. Poslednja izmena: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтверски Инжењер
Median $17K
Дата Сајентист
$12.9K
Маркетинг
$20.1K

Продукт Менаџер
$25.8K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Stockbit je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $25,835. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Stockbit je $18,570.

