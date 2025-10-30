Direktorijum kompanija
Stenn
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

Stenn Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in Spain u Stenn iznosi €137K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Stenn. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Ukupno godišnje
€137K
Nivo
M5
Osnovna plata
€137K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
18 Godine
Koji su karijerni nivoi u Stenn?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Stenn in Spain iznosi €164,124 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Stenn za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in Spain je €136,677.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Stenn

Srodne kompanije

  • Pinterest
  • Facebook
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi