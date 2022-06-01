Каталог Компанија
Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Плате

Распон плата Stanley Black & Decker је од $40,603 у годишњој укупној компензацији за Menadžer projekta на доњем крају до $433,508 за Menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Stanley Black & Decker. Последње ажурирање: 8/19/2025

Mašinski inženjer
Median $95K
Softverski inženjer
Median $112K
Menadžer proizvoda
Median $134K

Hardverski inženjer
Median $89K
Poslovni analitičar
$104K
Razvoj poslovanja
$236K
Analitičar podataka
$42.6K
Menadžer nauke o podacima
$213K
Naučnik podataka
Median $150K
Finansijski analitičar
$89.1K
Grafički dizajner
$146K
Ljudski resursi
$61.2K
Marketing
Median $140K
Dizajner proizvoda
$80.4K
Menadžer programa
$434K
Menadžer projekta
$40.6K
Prodaja
$152K
Menadžer softverskog inženjerstva
$164K
Arhitekta rešenja
$60.3K
Tehnički menadžer programa
$141K
Често постављана питања

Kõrgeima palgaga roll Stanley Black & Decker on Menadžer programa at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $433,508.
Stanley Black & Decker mediaan aastane kogukompensatsioon on $123,000.

