Standard Metrics Плате

Распон плата Standard Metrics је од $137,200 у годишњој укупној компензацији за Uspeh korisnika на доњем крају до $211,935 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Standard Metrics. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Korisnička podrška
$139K
Uspeh korisnika
$137K
Menadžer proizvoda
$186K

Regrutер
$151K
Prodaja
$157K
Prodajni inženjer
$179K
Softverski inženjer
$157K
Menadžer softverskog inženjerstva
$212K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Standard Metrics је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $211,935. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Standard Metrics је $156,733.

Остали ресурси