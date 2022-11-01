Каталог Компанија
Standard Chartered
Радите овде? Затражите своју компанију

Standard Chartered Плате

Распон плата Standard Chartered је од $16,994 у годишњој укупној компензацији за Korporativni razvoj на доњем крају до $502,500 за Investicioni bankар на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Standard Chartered. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer proizvoda
Median $52.5K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $42.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tehnički menadžer programa
Median $150K
Računovođa
$204K
Poslovni analitičar
$26.4K
Korporativni razvoj
$17K
Analitičar podataka
$20K
Naučnik podataka
$43.9K
Finansijski analitičar
$17.1K
Informatičar (IT)
$39.4K
Investicioni bankар
$503K
Konsultant menadžmenta
$57.1K
Dizajner proizvoda
$69.1K
Menadžer programa
$60K
Menadžer projekta
$43.1K
Prodaja
$56.5K
Analitičar sajber bezbednosti
$18K
Arhitekta rešenja
$43.3K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Standard Chartered је Investicioni bankар at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $502,500. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Standard Chartered је $43,225.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Standard Chartered

Повезане компаније

  • Apple
  • Amazon
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Stripe
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси