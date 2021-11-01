Direktorijum kompanija
Stackline
Stackline Plate

Plate Stackline kreću se od $99,495 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $180,000 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Stackline. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $170K

Backend softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $180K
Бизнис Аналитичар
$99.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Дата Аналитичар
$124K
Дата Сајентист
$171K
Менаџмент Консултант
$152K
Регрутер
$126K
Продаја
$147K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Stackline je Продукт Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $180,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Stackline je $149,259.

Drugi resursi