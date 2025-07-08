Direktorijum kompanija
SRS Acquiom
SRS Acquiom Plate

Plate SRS Acquiom kreću se od $120,600 ukupne kompenzacije godišnje za Pravni na nižem nivou do $172,135 za Menadžer Projekta na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u SRS Acquiom. Poslednja izmena: 11/30/2025

Pravni
$121K
Menadžer Projekta
$172K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u SRS Acquiom je Menadžer Projekta at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $172,135. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SRS Acquiom je $146,368.

Drugi resursi

