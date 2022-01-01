Direktorijum kompanija
Squire Plate

Medijana plate Squire je $100,000 za Softverski Inženjer . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Squire. Poslednja izmena: 11/30/2025

Softverski Inženjer
Median $100K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Squire, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Squire je Softverski Inženjer sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $100,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Squire je $100,000.

