Direktorijum kompanija
Squarespace
Squarespace Plate

Plate Squarespace kreću se od $59,900 ukupne kompenzacije godišnje za Korisnička Podrška na nižem nivou do $478,333 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Squarespace. Poslednja izmena: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Menadžer Proizvoda
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Dizajner Proizvoda
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Naučnik Podataka
L3 $155K
L4 $200K
Analitičar Podataka
Median $135K
Finansijski Analitičar
Median $190K
Marketing
Median $164K
Rekruter
Median $150K
UX Istraživač
Median $151K
Administrativni Asistent
$79.6K
Menadžer Poslovnih Operacija
$274K
Poslovni Analitičar
$118K
Korisnička Podrška
Median $59.9K
Menadžer Nauke o Podacima
$224K
Ljudski Resursi
$141K
IT Tehnolog
$191K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $202K
Raspored sticanja

15%

GOD 1

25%

GOD 2

30%

GOD 3

30%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Squarespace, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 30% stiče se u 3rd-GOD (30.00% godišnje)

  • 30% stiče se u 4th-GOD (30.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Squarespace, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Squarespace je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the L7 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $478,333. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Squarespace je $195,822.

Drugi resursi

