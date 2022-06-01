Direktorijum kompanija
Sportradar
Sportradar Plate

Plate Sportradar kreću se od $84,253 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Менаџер na nižem nivou do $136,518 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Sportradar. Poslednja izmena: 9/20/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $93.6K
Бизнис Аналитичар
$133K
Дата Сајентист
$137K

Продукт Менаџер
$84.3K
Програм Менаџер
$93.9K
Пројект Менаџер
$96.5K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Sportradar je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $136,518. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sportradar je $95,220.

